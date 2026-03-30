Без собраний и бюрократии: Росреестр упростил оформление прав на дороги и коммуникации в СНТ

Росреестр разработал законопроект, который кардинально упрощает порядок оформления прав на общее имущество в садоводческих товариществах (СНТ). Теперь право долевой собственности будет возникать автоматически.

Как это работает сейчас и что изменится

Сейчас для оформления общих дорог, электросетей и коммуникаций требуется проведение общего собрания, расчет долей и подача документов в Росреестр. Новый порядок предлагает регистрировать право собственности в силу закона: сразу после постановки имущества на кадастровый учет.Доля каждого владельца будет определяться автоматически — пропорционально площади его садового участка.

Мнение экспертов

Виктор Жердев, Управление Росреестра по Иркутской области:

«Это существенно ускорит процесс. Гражданам не нужно будет тратить время на собрания и бюрократические процедуры».

Валерий Жуйков, Союз садоводов Иркутской области:

«Законопроект решает и проблему уже учтенного имущества. Если земля числится за СНТ, ее можно будет безвозмездно передать в общую долевую собственность по решению собрания».

Что относится к общему имуществу: