Без собраний и бюрократии: Росреестр упростил оформление прав на дороги и коммуникации в СНТ

Росреестр разработал законопроект, который кардинально упрощает порядок оформления прав на общее имущество в садоводческих товариществах (СНТ). Теперь право долевой собственности будет возникать автоматически.
Как это работает сейчас и что изменится
Сейчас для оформления общих дорог, электросетей и коммуникаций требуется проведение общего собрания, расчет долей и подача документов в Росреестр. Новый порядок предлагает регистрировать право собственности в силу закона: сразу после постановки имущества на кадастровый учет.Доля каждого владельца будет определяться автоматически — пропорционально площади его садового участка.
Мнение экспертов
Виктор Жердев, Управление Росреестра по Иркутской области:
«Это существенно ускорит процесс. Гражданам не нужно будет тратить время на собрания и бюрократические процедуры».
Валерий Жуйков, Союз садоводов Иркутской области:
«Законопроект решает и проблему уже учтенного имущества. Если земля числится за СНТ, ее можно будет безвозмездно передать в общую долевую собственность по решению собрания».
Что относится к общему имуществу:
- Земельные участки под дорогами и проездами.
- Инженерные коммуникации (электричество, водопровод).
- Места сбора отходов, спортивные площадки и другие объекты общего пользования.