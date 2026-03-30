Опубликован график выплаты пенсий и пособий в Иркутской области на апрель

Отделение Социального фонда России по Иркутской области опубликовало график выплаты пенсий и пособий на апрель 2026 года.

3 апреля на счета граждан поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного, а также ежемесячная выплата из средств материнского капитала, так как обычная дата выпадает на выходной. 8 апреля перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Пенсии в районах, где продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации (Зиминский, Куйтунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский и Чунский), выплатят досрочно 1 апреля. По остальным территориям основная дата зачисления – 13 апреля.

Для жителей Ангарского, Братского, Балаганского, Качугского, Нижнеилимского и Шелеховского районов пенсии перечислят заранее, 17 апреля, поскольку обычная дата (18 апреля) выпадает на выходной. Впервые назначенные с марта пенсии поступят 21 апреля.

«Доставка пенсий и пособий по почте пройдет по стандартному графику – с 1 по 25 апреля. Узнать точную дату выплаты можно в своем почтовом отделении», – отметил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.

Ранее стало известно, что жители Иркутска считают достойной пенсию в 54,3 тыс. рублей в месяц. За год сумма значительно выросла: в феврале 2025 года она составляла 49,2 тыс. рублей, в октябре – 48,9 тыс. рублей.