Цифровой сервис «Портал партнёров» ИНК объединил более 300 подрядчиков

Цифровой сервис «Портал партнёров» Иркутской нефтяной компании (ИНК) объединил более 300 подрядчиков и поставщиков. Онлайн-платформа, введённая в промышленную эксплуатацию в 2024 году, стала частью единого корпоративного цифрового пространства компании и на сегодняшний день привлекла 340 партнёров.

Портал создан для упрощения и ускорения взаимодействия между поставщиками, подрядчиками и субподрядчиками, участвующими в реализации проектов ИНК. Площадка позволяет организациям напрямую, без посредников, размещать объявления о продаже невостребованных материалов, аренде техники и оборудования, оказании услуг и выполнении работ.  

— Создание Портала стало результатом прямого диалога с нашими контрагентами. Мы услышали их запрос на удобный инструмент для общения и обмена ресурсами, и реализовали решение, которое объединяет и упрощает совместную работу. Этот проект — пример того, как обратная связь превращается в реальные инициативы и укрепляет партнёрские связи, — подчеркнула руководитель направления по взаимодействию с партнёрами ИНК Валерия Алфёрова.

По своей концепции сервис напоминает популярные онлайн-платформы по размещению объявлений, но адаптирован под задачи промышленного сотрудничества. Пользователи могут выступать как заказчиками, публикуя запросы на поставку товаров, услуг или выполнение работ, так и исполнителями, предлагая собственные ресурсы и компетенции. С момента запуска на портале размещено более 60 предложений.  

Каждое объявление сопровождается краткой информацией о компании, контактными данными и географической привязкой к объектам ИНК. Интерактивная карта помогает быстро находить ближайших партнёров и оптимизировать логистику. Дополнительные инструменты — встроенный чат и система «лайков» — делают коммуникацию между компаниями динамичной и удобной.  

Целью развития цифровых инструментов партнёрского сотрудничества является повышение прозрачности взаимодействий и укрепление деловых связей. В рамках открытой коммуникационной политики компания ежегодно проводит форум подрядчиков «Эффективное взаимодействие с ИНК», а также Дни подрядчиков, где рассказывает о новых инструментах и возможностях сотрудничества. Ближайшая встреча состоится в августе 2026 года в Иркутске.  


