Иркутская область заняла 17 место по вводу жилья на одного человека в 2025 году

Лидерами рейтинга РИА Новости по вводу жилья на одного жителя в 2025 году стали Ленинградская область (2,051 квадратного метра на человека), Тюменская область (1,816), Республика Алтай (1,751), Чеченская Республика (1,672) и Московская область (1,425).

Иркутская область заняла 17-е место с показателем 0,835 квадратного метра на человека, общий объем ввода жилья достиг 1,935 млн квадратных метров, что на 20,6% больше, чем в предыдущем году. Соседние регионы расположились на разных позициях: Новосибирская область на 12-м месте (0,884 квадратного метра на человека, снижение на 6,4%), Республика Бурятия на 50-м месте (0,582, рост 6,1%), Красноярский край на 66-м месте (0,496, снижение 5,4%).

В пятерку регионов-аутсайдеров вошли Республика Коми (0,318 квадратного метра на человека), Еврейская автономная область (0,272), Чукотский автономный округ (0,251), Мурманская область (0,149) и Магаданская область (0,118). Несмотря на низкие показатели, в большинстве из них зафиксирован рост ввода жилья по сравнению с 2024 годом.

Напомним, что всего в Иркутской области в 2025 году построено 1,935 млн квадратных метров жилья. Несмотря на рекордный общий ввод, сегмент многоквартирных домов сократился, а индивидуальное строительство, напротив, выросло. Как следует из статистики, ввод МКД в прошедшем 2025-м году снизился на 14,52% – до 346,2 тыс. кв. м. Параллельно существенно вырос ввод ИЖС – на 24,48%.