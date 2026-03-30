Forbes: Впервые за 25 лет количество торговых точек в России начало снижаться

В России впервые за четверть века зафиксировано сокращение числа торговых точек. В Москве к началу 2026 года работало на 4500 магазинов меньше, чем годом ранее, в Петербурге – на 3000, сообщил Forbes основатель INFOLine Иван Федяков. Тренд затронул все виды торговли – от продуктовых магазинов у дома до салонов связи и точек одежды.

В продуктовом ретейле количество открытий новых магазинов у дома сократилось в шесть раз. С января по сентябрь 2025 года крупнейшие сети открыли 5300 точек, что на 30% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Сеть «Красное и белое» в 2024 году открыла 4500 алкомаркетов, а в 2025-м – лишь несколько сотен, часть точек была закрыта. Примерно на 10% сократили сеть «ВкусВилл» и «Светофор». За 2025 год в России закрылось 12% магазинов одежды.

Эксперты называют несколько причин: наступление маркетплейсов, рост себестоимости торговли, налоговые изменения, снижение потребления и высокую инфляцию. У отдельных сетей свои особенности – у «Светофора» сложности с ФАС, «ВкусВилл» делает ставку на онлайн, «Красное и белое» столкнулось с законодательными ограничениями.

Ранее стало известно, что в 2025 году компания O'STIN закрыла 62 магазина при открытии всего 19, что в 2,3 раза превышает число новых точек. Численность сотрудников сократилась на 15%, а выручка упала на 13% по сравнению с 2024 годом.