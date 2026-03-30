Новости

Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

S7 Airlines запускает масштабную распродажу: скидки до 50% на лето

С 30 марта по 1 апреля авиакомпания S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов. Путешественники могут сэкономить до половины стоимости перелета, планируя летний отдых заранее.

Акция распространяется на широкий выбор направлений по России и за рубеж. Все базовые условия тарифов, включая нормы багажа и правила обмена, сохраняются.

Куда можно улететь по выгодным ценам?

Из Москвы:

  • Казань — от 6 940 руб.
  • Минеральные Воды — от 8 248 руб.
  • Владикавказ — от 11 110 руб.
  • Чита — от 22 014 руб.

Из Новосибирска:

  • Махачкала (Дагестан) — от 12 500 руб.
  • Норильск — от 15 834 руб.
  • Иссык-Куль (Кыргызстан) — от 12 031 руб.
  • Сиань (Китай) — от 16 501 руб.

Из Иркутска:

  • Владивосток — от 11 700 руб.
  • Гуанчжоу (Китай) — от 15 161 руб.
  • Пхукет (Таиланд) — от 26 992 руб.

Из Владивостока

  • Шанхай (Китай) — от 17 230 руб. (из Владивостока).

Из Красноярска:

  • Горно-Алтайск — от 9 424 руб.

Количество билетов по специальным ценам ограничено. 

Ранее стало известно, что S7 планирует увеличить пассажиропоток в аэропортах Иркутской области до 3 млн человек в год, что более чем на 50% превышает показатели 2025 года. Рост обеспечат расширение географии полётов и запуск рейсов из новых аэропортов — Усть-Кута и Усть-Илимска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес