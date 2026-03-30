S7 Airlines запускает масштабную распродажу: скидки до 50% на лето

С 30 марта по 1 апреля авиакомпания S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов. Путешественники могут сэкономить до половины стоимости перелета, планируя летний отдых заранее.

Акция распространяется на широкий выбор направлений по России и за рубеж. Все базовые условия тарифов, включая нормы багажа и правила обмена, сохраняются.

Куда можно улететь по выгодным ценам?

Из Москвы:

Казань — от 6 940 руб.

Минеральные Воды — от 8 248 руб.

Владикавказ — от 11 110 руб.

Чита — от 22 014 руб.

Из Новосибирска:

Махачкала (Дагестан) — от 12 500 руб.

Норильск — от 15 834 руб.

Иссык-Куль (Кыргызстан) — от 12 031 руб.

Сиань (Китай) — от 16 501 руб.

Из Иркутска:

Владивосток — от 11 700 руб.

Гуанчжоу (Китай) — от 15 161 руб.

Пхукет (Таиланд) — от 26 992 руб.

Из Владивостока

Шанхай (Китай) — от 17 230 руб. (из Владивостока).

Из Красноярска:

Горно-Алтайск — от 9 424 руб.

Количество билетов по специальным ценам ограничено.

Ранее стало известно, что S7 планирует увеличить пассажиропоток в аэропортах Иркутской области до 3 млн человек в год, что более чем на 50% превышает показатели 2025 года. Рост обеспечат расширение географии полётов и запуск рейсов из новых аэропортов — Усть-Кута и Усть-Илимска.