S7 Airlines запускает масштабную распродажу: скидки до 50% на лето

С 30 марта по 1 апреля авиакомпания S7 Airlines проводит весеннюю распродажу авиабилетов. Путешественники могут сэкономить до половины стоимости перелета, планируя летний отдых заранее.
Акция распространяется на широкий выбор направлений по России и за рубеж. Все базовые условия тарифов, включая нормы багажа и правила обмена, сохраняются.
Куда можно улететь по выгодным ценам?
Из Москвы:
- Казань — от 6 940 руб.
- Минеральные Воды — от 8 248 руб.
- Владикавказ — от 11 110 руб.
- Чита — от 22 014 руб.
Из Новосибирска:
- Махачкала (Дагестан) — от 12 500 руб.
- Норильск — от 15 834 руб.
- Иссык-Куль (Кыргызстан) — от 12 031 руб.
- Сиань (Китай) — от 16 501 руб.
Из Иркутска:
- Владивосток — от 11 700 руб.
- Гуанчжоу (Китай) — от 15 161 руб.
- Пхукет (Таиланд) — от 26 992 руб.
Из Владивостока
- Шанхай (Китай) — от 17 230 руб. (из Владивостока).
Из Красноярска:
- Горно-Алтайск — от 9 424 руб.
Количество билетов по специальным ценам ограничено.
Ранее стало известно, что S7 планирует увеличить пассажиропоток в аэропортах Иркутской области до 3 млн человек в год, что более чем на 50% превышает показатели 2025 года. Рост обеспечат расширение географии полётов и запуск рейсов из новых аэропортов — Усть-Кута и Усть-Илимска.