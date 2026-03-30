Новую экотропу создадут в «Птичьей гавани» в Иркутске в 2026 году

В иркутском заказнике «Птичья гавань» в 2026 году появится новая экотропа. На прогулочном маршруте оборудуют асфальтированные и деревянные дорожки, установят скамейки, качели, урны и информационные стенды, стилизованные под скворечники. Для наблюдения за птицами создадут специальные площадки с биноклями, а для пернатых – деревянные присады.

Экологический туризм в регионе получает новые возможности благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Работа по созданию новых точек притяжения и формированию комфортной среды направлена на повышение интереса к природным и историческим объектам Приангарья.

«Экологический туризм – это не просто тренд, а стратегический вектор развития для Иркутской области. Нацпроект "Экологическое благополучие" дает нам инструменты для создания безопасных и комфортных маршрутов, которые раскрывают красоту Приангарья, не нарушая природного баланса», – подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

Всего в Иркутской области насчитывается 72 особо охраняемые природные территории. Экологические маршруты полностью или частично проходят по заповедным зонам и позволяют туристам знакомиться с природными достопримечательностями, выбирая направление в зависимости от предпочтений и физической подготовки.

Новая экотропа в «Птичьей гавани» станет частью модели туризма, которая не наносит вреда природе, а помогает ее беречь. Современные стандарты гостеприимства и просветительские инициативы, по мнению властей, позволят сделать Приангарье точкой притяжения для осознанных путешественников со всей страны.