Иркутским бухгалтерам представили цифровой портал, который экономит 25 часов в месяц

Представители налоговой службы рассказали об изменениях в налоговом законодательстве и обозначили зоны повышенного внимания для бизнеса. Юристы на реальных примерах показали, как снизить риски и избежать претензий со стороны контролирующих органов, например, поможет более тщательная проверка контрагентов.

Важным событием мероприятия стала презентация нового сервиса «Портал Бухгалтера», который позволяет работать с банковскими счетами сразу нескольких организаций через единый интерфейс. Сервис является бесплатным для клиентов СберБизнеса и создан специально для специалистов на аутсорсе. По оценкам экспертов, внедрение портала экономит до 25 рабочих часов бухгалтера в месяц.

«Такие встречи нужны, чтобы профессионалы региона получали новые инструменты и напрямую общались с экспертами. Это возможность сверить подходы и почувствовать опору в быстро меняющихся условиях. Один из таких современных инструментов – наш портал, который дает возможность освободить время от рутинных задач и потратить его на развитие бизнеса своих клиентов», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«На таких встречах можно не только обсудить с налоговиками и юристами сложные случаи, но и найти решение, которое коллеги уже проверили на практике. "Портал Бухгалтера" – сервис, который мы ждали: наконец-то все выписки и счета клиентов собираются в одном окне, без бесконечных переключений между вкладками», – Анастасия Сорокина, бухгалтер с 9-летним стажем, участница слета.