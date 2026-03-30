«Работать по 12 часов»: Олег Дерипаска назвал единственный способ пройти глобальный кризис

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что с этого года мир кардинально изменился, и нынешний кризис гораздо глубже, чем просто экономические трудности в России. По его мнению, страна проходит через тяжёлую трансформацию — от глобальных возможностей к региональным ограничениям.

В своём Telegram-канале предприниматель подчеркнул, что это уже не кризис, вызванный только «жёсткой ДКП и укреплением рубля». Он считает, что проблема усугубляется последствиями разрушения правовых институтов, на которых держались инвестиции.

«Этот кризис глубже... Но этот путь всё равно придётся пройти и желательно как можно быстрее», — отмечает Дерипаска.

По его словам, у страны остался лишь один главный ресурс — национальная способность мобилизоваться в тяжёлые минуты. Предприниматель призывает бизнес перейти на 12-часовой график работы («с восьми до восьми, включая субботу»), чтобы ускорить прохождение этого этапа трансформации.

Ранее Дерипаска также высказывался о ситуации на Ближнем Востоке. Он считает, что конфликт не принесёт России пользы из-за замедления мировой экономики от высоких цен на энергоресурсы. По его мнению, чтобы пройти кризис без потерь, нужно снижать ключевую ставку до 6% и ослаблять рубль.