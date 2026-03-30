Zewa уходит в прошлое: известный бренд туалетной бумаги меняет название в России

Бренд Zewa, под которым выпускается популярная туалетная бумага и бумажные полотенца, меняет название на Zemma. Переход на новый бренд будет постепенным и начнется весной 2026 года.

Полный ребрендинг произойдет по мере того, как старые запасы продукции будут распроданы. В переходный период на полках магазинов можно будет встретить товары под обоими названиями.

Изменение стало следствием трансформации бизнеса после ухода шведской компании Essity с российского рынка. Новый владелец, компания «ЭвоКом», решил провести ребрендинг поэтапно, чтобы сделать переход максимально комфортным для покупателей.

«Для нас принципиально важно было не просто сменить название, а сохранить то, за что потребители ценят Zewa», — подчеркивает Артем Лебедев, генеральный директор ООО «ЭвоКом».

Он заверяет, что качество продукции останется на прежнем высоком уровне: производство ведется на том же оборудовании, из того же сырья и по тем же стандартам контроля.