ВТБ и Администрация Иркутского муниципального округа готовы ко внедрению «Цифровой среды» в школах

ВТБ подписал соглашения с Администрацией Иркутского муниципального округа о развитии сотрудничества. В том числе стороны планируют внедрять в образовательных учреждениях региона проект «Цифровая среда», направленный на цифровизацию систем доступа в школы и заказа горячего питания.

На первом этапе проект предполагает установку систем контроля и мониторинга безопасности и питания в 12 школах и одном учреждении дополнительного образования Иркутского муниципального округа без привлечения бюджетных средств. В рамках проекта банк оснастит учебные учреждения необходимым оборудованием и программным обеспечением.

«ВТБ заинтересован в развитии проектов, направленных на удобство пользователей не только в части финансовых услуг, но и во всех сферах жизни. Проект «Цифровая среда» в школах – это не только контроль сбора средств на питание, прозрачность финансовых операций и формирование автоматической отчетности для администраций учреждений. Для родителей – это уверенность в безопасности ребенка (получение уведомления о том, когда школьник пришел на уроки и вышел из школы), возможность выбрать и оплатить обед ученика, получить информацию о тратах», – прокомментировала Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент.

«Мы всегда открыты для сотрудничества и социального партнерства. Считаю важным внедрение данной системы в наших образовательных учреждениях. Делаем все возможное для обеспечения безопасности детей на территории нашего округа. Установка оборудования и настройка программного обеспечения планируется в ближайшее время. В первых организациях проект заработает с начала учебного года. Далее будем совместно с нашими партнерами проводить работу по модернизации действующей системы контроля во всех образовательных учреждениях Иркутского округа», – рассказал Леонид Фролов, мэр Иркутского муниципального округа.