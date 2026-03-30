Деньги придут в апреле: в Иркутской области проиндексируют выплаты на 5,6%

В Иркутской области с 1 апреля 2026 года будет проведена индексация более 30 мер социальной поддержки. Выплаты увеличатся на 5,59%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год. Постановление подписал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Соковиков.

Перерасчёт коснётся широкого круга получателей: ветеранов труда, тружеников тыла, детей войны, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Что изменится:

Ежемесячные выплаты: Индексация затронет пособия для ветеранов, детей войны и других льготных категорий.

Поддержка семей: Будут проиндексированы выплаты на школьную форму и спортинвентарь для детей из многодетных семей, а также вознаграждение приёмных родителей.

Материнский капитал: Размер областного маткапитала вырастет до 162 034 рублей.

По данным регионального Минсоцразвития, массовый перерасчёт уже произведён. В апреле жители области получат выплаты в новых, увеличенных размерах. Общий объём расходов бюджета на эти цели составит более 286 млн рублей.