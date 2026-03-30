Новости

Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

Деньги придут в апреле: в Иркутской области проиндексируют выплаты на 5,6%

В Иркутской области с 1 апреля 2026 года будет проведена индексация более 30 мер социальной поддержки. Выплаты увеличатся на 5,59%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год. Постановление подписал первый заместитель председателя правительства региона Андрей Соковиков.

Перерасчёт коснётся широкого круга получателей: ветеранов труда, тружеников тыла, детей войны, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Что изменится:

  • Ежемесячные выплаты: Индексация затронет пособия для ветеранов, детей войны и других льготных категорий.
  • Поддержка семей: Будут проиндексированы выплаты на школьную форму и спортинвентарь для детей из многодетных семей, а также вознаграждение приёмных родителей.
  • Материнский капитал: Размер областного маткапитала вырастет до 162 034 рублей.

По данным регионального Минсоцразвития, массовый перерасчёт уже произведён. В апреле жители области получат выплаты в новых, увеличенных размерах. Общий объём расходов бюджета на эти цели составит более 286 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес