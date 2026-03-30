Битва за маржу: почему банки теряют прибыль при снижении ключевой ставки

По данным Банка России, совокупная чистая прибыль финсектора по РСБУ за февраль снизилась на 0,5% от январских уровней, до 392 млрд руб., но увеличилась на 83% в годовом выражении (г/г). Доходность на вложенный капитал осталась на январской отметке 23%, что соответствует росту более чем в 1,5 раза в сопоставлении год к году.

– Негативное влияние на прибыль банковского сектора оказало повышение затрат (главным образом на рекламу продуктов и сервисов на фоне снижения ключевой ставки), – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global. – Сдерживающим сокращение прибыли фактором стали дополнительные доходы, в том числе от дивидендов, от переоценки стоимости облигаций в портфелях и от операций на рынке ценных бумаг и валютном рынке.

Чистый убыток или снижение чистой прибыли в феврале было зафиксировано у 60% коммерческих банков против 47% годом ранее. ЦБ прогнозирует чистую прибыль банковского сектора по итогам года в диапазоне 3,3–3,8 трлн руб., что предполагает ее сокращение на 6% или повышение на 8% г/г.

– При снижении ключевой ставки до 11–12% годовых банковский сектор, на наш взгляд, сможет получить прибыль за текущий год на уровне верхней границы ориентира регулятора. Если же ставка будет выше обозначенного нами диапазона, показатель останется на уровне 2025-го, – резюмирует эксперт.