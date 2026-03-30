«Цена войны»: как коммерциализация Ормузского пролива толкает нефть к новым рекордам

На рынке нефти обсуждается возможное введение платы за проход танкеров через Ормузский пролив, ключевой маршрут, через который проходит около 20 млн баррелей нефти в сутки, или примерно 20% мировых объемов. На этом фоне ее котировки растут так как инвесторы оценивают не столько сам тариф, сколько потенциальные риски для стабильности поставок.

– Если рассматривать ситуацию без эскалации военного конфликта, то влияние самой платы на цену нефти ограничено. Крупный танкер перевозит около 2 млн баррелей, и даже сбор в $1–2 млн за проход дает удорожание всего на $0,5–1 на баррель. Это означает, что прямой эффект от введения тарифа в базовом сценарии укладывается в диапазон $1–3 за баррель за счет роста логистических издержек, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Однако более значимый эффект формируется через сопутствующие факторы. Появление платного режима почти неизбежно ведет к росту страховых премий, удорожанию фрахта и увеличению времени доставки. Эти издержки уже могут добавить к цене нефти еще несколько долларов, расширяя диапазон влияния до $5–10 за баррель в более напряженном сценарии.

– Главный риск связан с тем, что рынок может воспринять платный проход как первый шаг к ограничению транзита. В этом случае в цену закладывается геополитическая премия и динамика нефтяных котировок начинает определяться ожиданиями возможного сокращения предложения, а не прямыми затратами на транспортировку. Таким образом, в мягком сценарии стоимость нефти получает умеренную поддержку в пределах нескольких долларов. При усилении напряженности диапазон смещается к $5–10. Если же возникают реальные перебои в поставках, рост цен может быть значительно выше, а это предполагает частичную дестабилизацию глобального рынка энергоносителей, – резюмирует эксперт.