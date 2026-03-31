Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 марта: 11 772,5400 руб/1 г золота и 177,2000/1 г серебра

ЦБ РФ с 31 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 772,5400 руб.
- 1 грамм серебра - 177,2000 руб.
- 1 грамм платины - 4 832,7500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 625,2100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 146,3398 р. (1,26%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6500 р. (0,94%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,1899 р. (0,89%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 45,8699 р. (1,28%).