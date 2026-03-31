Вторичка будет дорожать быстрее новостроек: аналитики прогнозируют рост цен на жильё до 15%

По данным ЦИАН Аналитики, с января по март вторичная жилая недвижимость в среднем по РФ подорожала на 3,5%, до 150 тыс. руб. за квадратный метр, а в Москве — на 6%, до 404,2 тыс. руб. По оценкам экспертов, максимальные темпы роста стоимости квадратного метра на вторичке в помесячном выражении (от 1,2% до 1,3%) наблюдались в январе и феврале, в марте рост цен замедлился. Стоимость квадратного метра вторичного жилья дорожала в начале года, скорее всего, из-за повышенного спроса в декабре.

– На рынке новостроек цены поднялись на 2,8%, что объясняется сложностями с получением ипотеки из-за ужесточения требований к заемщикам, участвующим в семейной программе. Объем выдачи льготной ипотеки за февраль упал на 62% к предыдущему месяцу, до 127,99 млрд руб., а в годовом выражении сократился на 33%. При этом 70% нового жилья в России продается только в кредит под залог приобретаемой недвижимости, – отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Переход ЦБ РФ к смягчению денежно-кредитной политики способствует понижению процентов банков по рыночной ипотеке, при помощи которой, в том числе, приобретается вторичное жилье.

– Если в программе семейной ипотеки будет дифференцирована процентная ставка в зависимости от количества детей, можно прогнозировать дальнейшее охлаждение спроса в этом сегменте и соответствующую динамику цен на новое жилье. Вторичное жилье продолжит дорожать немного быстрее. По итогам года ориентируемся на рост цен на вторичное жилье в среднем по России на 12–15%, а на новостройки — в пределах 8–11%, – резюмирует эксперт.