«Резких движений не будет»: почему Банк России отказался от быстрого снижения ключевой ставки

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил о наличии «пространства для снижения ключевой ставки». Базовый ориентир регулятора на текущий год — 13,5–14,5% годовых, а при движении инфляции к целевым 4–5% к 2028-му ключевая ставка, по планам монетарных властей, вернется на равновесный уровень 7,5–8,5%, где находилась в 2021-м. Однако из-за влияния множества внешних и внутренних факторов дезинфляционные процессы идут медленно, а инфляционные ожидания неустойчивы: в марте они неожиданно усилились после стабилизации двумя месяцами ранее. Росту цен способствует повышение НДС и тарифов ЖКХ, а также обесценение рубля и высокие цены на нефть из-за чего повышаются транспортные издержки и стоимость импорта.

– На наш взгляд, стабилизации инфляционных ожиданий поспособствуют рост цен ниже 5,5% и устойчивый рубль. Для обеспечения последовательного замедления инфляции ЦБ РФ выбрал стратегию плавного и постепенного снижения ключевой ставки, так как резкое смягчение ДКП ускорило бы рост цен и разогнало инфляционные ожидания. Однако на фоне неоднозначной мартовской статистики индекса потребительских цен вопрос о том, возьмет ли ЦБ РФ паузу в снижении ставок на апрельском заседании, остается открытым, – подчеркивает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global.

Напомним, в пятницу, 20 марта, Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд — на 0,5 п. п., до 15%.