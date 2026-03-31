Минцифры готовит новые меры по борьбе с VPN: что ждет пользователей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) предложило новый пакет мер по борьбе с использованием VPN в России. Среди обсуждаемых инициатив — запрет на пополнение Apple ID через мобильных операторов, введение платы за зарубежный интернет-трафик и ограничения доступа к цифровым платформам для пользователей с активированным VPN, сообщает РБК.

На совещании 28 марта глава Минцифры Максут Шадаев обсудил с представителями бизнеса возможные меры по ограничению обхода блокировок, вызванных использованием VPN-технологий. VPN (Virtual Private Network) позволяет пользователям скрывать своё реальное местоположение и зашифровывать интернет-трафик, что затрудняет контроль над доступом к заблокированным ресурсам.

Обсуждение новых мер совпало с предполагаемой датой блокировки мессенджера Telegram в России, которая, по данным источников РБК, может наступить в начале апреля. С августа 2025 года Роскомнадзор ограничил видео- и аудиозвонки в Telegram и WhatsApp*, а с февраля текущего года начал замедлять работу Telegram, что повлияло на скорость передачи сообщений и медиафайлов. В марте Федеральная антимонопольная служба признала размещение рекламы в Telegram незаконным, однако до конца 2026 года действует переходный период без привлечения к ответственности.

Среди ключевых предложений Минцифры:

- С 1 апреля операторы «большой четверки» (МТС, МегаФон, Т2 Мобайл и ВымпелКом) должны прекратить возможность пополнения Apple ID со счета мобильного телефона. Это решение связано с необходимостью препятствовать оплате VPN-сервисов.

- До 1 мая мобильные операторы должны ввести плату за использование международного трафика свыше 15 Гб в месяц.

- Крупнейшие цифровые платформы — VK, Ozon, Авито, Wildberries, Яндекс и другие — получили рекомендацию ограничить доступ пользователям с включенным VPN. Ресурсы, не выполняющие это требование, рискуют быть исключенными из «белых списков» — перечня сайтов, доступных при отключении мобильного интернета. В «белый список» входят, например, «Госуслуги», сайты госорганов и сервисы крупных компаний.

Максут Шадаев объяснил, почему Минцифры не вводит штрафы за использование VPN. Он назвал административную ответственность «решением в лоб» и подчеркнул, что ведомство ищет компромиссный вариант. Шадаев отметил, что остальные возможные меры имеют гораздо более негативные последствия, а цель — ограничить VPN с минимальным обременением для граждан.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.