Потребительские траты россиян резко сократились в начале 2026 года

Потребление населения в январе 2026 года заметно просело, следует из анализа ЦМАКП, с которым ознакомились «Известия». Спад составил 1,9% с устраненной сезонностью, что выходит за рамки «маятниковых колебаний» и оказался больше роста за несколько предыдущих месяцев. Во втором-четвертом кварталах прошлого года потребление увеличивалось в среднем на 0,2–0,5% в месяц.

Наибольшее сокращение зафиксировано в сегменте непродовольственных товаров, включая технику и бытовую химию. Эксперты связывают это с эффектом «переноса покупок»: многие россияне стремились приобрести товары в декабре, ожидая повышения цен из-за изменения НДС. Также просело потребление услуг, хотя именно эта категория последние 10 лет стабильно росла.

Люди стали меньше тратить на одежду, обувь и дорогие покупки, включая автомобили. Удорожание этих категорий увеличивает их вес в структуре расходов даже при сдержанном объеме потребления. Рынок авто дополнительно разогрело увеличение утильсбора.

Данные Росстата различаются с оценками ЦМАКП из-за особенностей методологии. По данным ведомства, в январе спрос продолжил расти, но темпы замедлились: совокупный оборот розницы, общепита и платных услуг увеличился на 1,9% год к году против 4,1% месяцем ранее. Розница почти остановилась в росте, а платные услуги также замедлились.

Единственным сегментом с ускорением стал общепит, что частично сгладило общую динамику. Эксперты отмечают, что спад потребления в начале года может быть связан с высокой ключевой ставкой и изменением налоговой нагрузки, однако устойчивость тренда требует дальнейшего наблюдения.

Ранее стало известно, что в 2025 году объем продаж одежды и обуви в российских магазинах сократился на 11% по сравнению с 2024 годом. При этом средний чек увеличился на 5%, до 2988 рублей, что свидетельствует о влиянии ценового фактора.