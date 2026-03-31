Минфин приостановил валютные операции до 1 июля 2026 года

Минфин России объявил о временной приостановке ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Эта мера будет действовать до 1 июля 2026 года.

Как пояснили в ведомстве, решение связано с предстоящими изменениями в расчёте базовой цены на нефть. Цель — повысить устойчивость государственных финансов и укрепить финансовую систему страны.

При возобновлении операций Минфин учтёт объём отложенных сделок, совершённых с марта 2026 года, и определит особый порядок расчётов.