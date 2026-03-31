Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

Минфин приостановил валютные операции до 1 июля 2026 года

Минфин России объявил о временной приостановке ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Эта мера будет действовать до 1 июля 2026 года.

Как пояснили в ведомстве, решение связано с предстоящими изменениями в расчёте базовой цены на нефть. Цель — повысить устойчивость государственных финансов и укрепить финансовую систему страны.

При возобновлении операций Минфин учтёт объём отложенных сделок, совершённых с марта 2026 года, и определит особый порядок расчётов.

Минфин возвращается: как возобновление валютных операций в июле повлияет на курс рубля
31 марта 2026
Доллар по 85: аналитики назвали коридор курса валют на апрель и главные риски для рубля
31 марта 2026

