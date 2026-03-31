Пониженные страховые взносы для МСП в 2026 году: кто и как сможет ими пользоваться

В 2026 году для малого и среднего бизнеса, работающего в обрабатывающей промышленности, сохранён пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6%. Эта ставка применяется к части выплат, превышающей 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Для ряда отраслей с 2026 года введены общие тарифы: 30% до достижения предельной базы по страховым доходам (около 3 миллионов рублей в год на каждого работника) и 15% после её превышения. В конце 2025 года правительство утвердило перечень видов деятельности, для которых МСП могут применять пониженный тариф страхвзносов в размере 15% как до предельной базы, так и сверх её предела. В список вошли такие отрасли, как растениеводство, животноводство, рыболовство, производство пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, радиоэлектроники, лекарственных средств и медицинских материалов, а также ветеринария, передаёт газета "Ведомости".

Кроме того, поправки регулируют переход индивидуальных предпринимателей, которые в 2025 году превысили лимит доходов и совмещали патентную систему налогообложения (ПСН) с упрощённой системой налогообложения (УСН), на УСН с 1 января 2026 года. Предоставляется возможность изменить объект налогообложения на 2026 год при условии своевременного уведомления Федеральной налоговой службы (ФНС), пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Минцифры также предлагает не облагать НДС услуги по подключению к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, оказываемые бесплатно.

Юрист Роман Умеров из BGP Litigation считает, что поправки носят «точечный» характер и временно снижают риск резкого роста налоговой нагрузки. Особое внимание он уделяет возможности принятия к вычету входного НДС после утраты права на ПСН, что давно обсуждается и является необходимой мерой. Ранее предприниматели просто теряли этот налог. По мнению Умерова, бизнесу сейчас не хватает стабильности и времени на адаптацию, поэтому для перехода к новым налоговым правилам нужен более длительный переходный период — 2–3 года.

Руководитель практики нормотворчества МЭФ Legal Вадим Зарипов напоминает, что более 75% упрощенцев выбрали специальные ставки НДС (5 и 7%), а не стандартные. Он предлагает разрешить таким предпринимателям вместо НДС платить эквивалентные суммы (4,76% при ставке 5% и 6,54% при ставке 7%) в составе единого налога, зачисляя их в федеральный бюджет в счёт НДС. Те продавцы, чьи покупатели имеют право на налоговый вычет, смогут сохранять участие в НДС-цепочках и платить налог в бюджет. Такая мера могла бы значительно снизить административные издержки и налоговые риски.

Зарипов также отмечает, что малому бизнесу часто приходится закупаться в рознице, поэтому важно подтвердить право на вычет по НДС на основе кассовых чеков. В условиях кризиса платежей в B2B-секторе тяжёлым бременем для малого бизнеса становится необходимость платить налог без фактической оплаты по договору. Эксперт предлагает предусмотреть возможность аннулирования счетов-фактур, чтобы налоговое законодательство не стимулировало задержки оплаты и налоговая нагрузка ложилась на тех, кто получает двойную выгоду — товар и неоплаченную сумму.