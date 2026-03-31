Правительство одобрило пакет законопроектов о регулировании криптовалют и ЦФА

Правительство РФ одобрило пакет законопроектов, создающих систему регулирования обращения криптовалют и реформирующих оборот цифровых финансовых активов. В пакет входят проекты «О цифровой валюте и цифровых правах», а также изменения в КоАП, разработанные в рамках плана по «обелению» экономики. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

Сделки с цифровой валютой запрещаются без регулируемых посредников. При этом резидентам разрешается приобретать криптовалюты за рубежом с иностранных счетов и переводить за рубеж валюту, купленную через российских посредников. Об иностранных операциях необходимо будет уведомлять ФНС.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты из перечня ЦБ только после прохождения тестирования и в пределах лимита 300 тыс. рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы ограничений по сумме не имеют.

Лицензии на операции с цифровыми валютами получат цифровые депозитарии и организации, осуществляющие обмен цифровых валют. Банки и брокеры смогут заниматься такой деятельностью при соблюдении особых пруденциальных требований. За нарушение требований к деятельности обменников вводится административная ответственность.

В сфере цифровых финансовых активов ключевым изменением станет разрешение выпуска и оборота цифровых прав в публичных сетях, а не только в закрытых сетях операторов информационных систем. Минфин подчеркивает, что регулирование направлено на создание легального рынка и защиту прав инвесторов.

Напомним, что Банк России с начала 2025 года расширил доступ неквалифицированных инвесторов к цифровым финансовым активам. Речь идет о наиболее распространенных ЦФА с простой структурой выплат, которые не зависят от сложных переменных и выпускаются эмитентами с высоким кредитным качеством.