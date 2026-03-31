Ставки вниз: как решение ЦБ обрушило доходность вкладов в крупнейших банках

После того как 20 марта Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых, крупнейшие банки страны начали массово пересматривать условия по вкладам. «РБК Инвестиции» выяснили, как изменилась доходность сберегательных продуктов в топ-10 кредитных организаций.

Средние ставки на 30 марта:

- 3 месяца: 13,63%.

- 6 месяцев: 13,43%.

- 1 год: 12,31%.

Как менялись условия в конкретных банках:

- Газпромбанк: Снизил ставки по накопительным счетам на 0,4–0,7 п. п. и по вкладам на 0,1–0,5 п. п.

- ВТБ: Максимальная доходность по «ВТБ-Вкладу» упала до 14,3% (снижение на 0,5–0,7 п. п.).

- Альфа-банк: Применил дифференцированный подход: повысил ставки на длинные сроки (от 1,5 лет) на 2–3 п. п., но снизил на коротких.

- Совкомбанк и Россельхозбанк: Уменьшили доходность всей линейки вкладов на 0,2–0,6 п. п.

- Сбербанк: С 1 апреля снизит ставку по накопительному счету на 0,5 п. п. Приветственная ставка составит 13%.

Напомним, в пятницу, 20 марта, Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд — на 0,5 п. п., до 15%.

Банк России намерен "без резких движений", постепенно снижать ключевую ставку до 13,5–14,5%, однако дезинфляционные процессы идут медленно. На решение ЦБ может повлиять неоднозначная мартовская статистика по инфляции. Из-за риска разгона цен регулятор отказался от резкого смягчения политики и может взять паузу на заседании в апреле, считают аналитики.