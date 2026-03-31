Глава Минцифры рассказал, как относится к наказанию за использование VPN: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: замглавы МИД РФ Руденко назвал условие для новых поставок российской нефти, в Госдуму внесли проект о ежегодной индексации ипотечной субсидии семьям, в Минцифры рассказали об отношении к административной ответственности за использование VPN, а в Иркутской области проиндексируют ряд выплат. Подробнее – в обзоре СИА.

Условие для поставок

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко назвал в интервью «Известиям» условие для новых поставок российской нефти. Известно, что поставки не будут осуществляться в страны, поддерживающие потолок цен. «Ситуация на энергетических рынках сейчас подвержена сильной волатильности, ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов. Однако правительство Японии связано обязательствами по ценовому потолку на нефть российского происхождения – антирыночной мере, нарушающей цепочки поставок. Как неоднократно заявлялось, Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие эту провокационную затею», – сказал спикер.

Индексация субсидии

В Госдуму внесли законопроект о ежегодной индексации размера выплаты многодетным семьям на погашение их обязательств по ипотечным кредитам или займам. Напомним, до конца 2030 года действует программа, позволяющая многодетным семьям получить от государства не более 450 тысяч рублей для частичного или полного погашения своих обязательств по ипотеке. При этом, несмотря на инфляционные процессы, выплату ни разу не увеличивали. Теперь же это хотят изменить, и с 1 января 2027 года менять размер в соответствии с инфляцией.

Ответственность за VPN

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев рассказал, как относится к введению административной ответственности за использование VPN. «Во-первых, Минцифры является органом исполнительной власти, и мы обязаны реализовать поставленные перед нами задачи. В данном случае – задачу по снижению использования VPN.<…> Во-вторых, мы хотим решить эту задачу с минимальными последствиями и обременениями для пользователей. В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится», – отметил Шадаев.

Индексация выплат

В Иркутской области с 1 апреля 2026 года будет проведена индексация более 30 мер социальной поддержки. Выплаты увеличатся на 5,59%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год. В частности, будут увеличены пособия для ветеранов, детей войны и других льготных категорий, выплаты на школьную форму и спортинвентарь для детей из многодетных семей, вознаграждения приемных родителей, материнский капитал. Массовый перерасчет уже произведен.

В топ-20 по вводу

Иркутская область вошла в топ-20 регионов России по вводу жилья в 2025 году, заняв 17-е место с показателем 0,835 квадратного метра на человека, общий объем ввода жилья достиг 1,935 млн квадратных метров, что на 20,6% больше, чем в предыдущем году. Лидерами рейтинга стали Ленинградская область – 2,051 квадратного метра на человека, Тюменская область – 1,816, Республика Алтай – 1,751.