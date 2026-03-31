На Иркутском алюминиевом заводе запустили в работу новую газоочистную установку

На Иркутском алюминиевом заводе компании РУСАЛ запущена в промышленную эксплуатацию новая газоочистная установка «сухого» типа. Проект по оснащению предприятия современными газоочистками завершен. Их строительство – часть масштабной программы повышения экологической эффективности предприятия.

В конце 2025 года установка успешно отработала опытно-промышленный период. И уже с начала текущего года ее эксплуатация позволила снизить выбросы на 57 тонн. Это шестая газоочистка построенная на ИркАЗе с 2018 года. Данная разработка является уникальной – создана инженерами РУСАЛа. Не имеет аналогов в России. Открытие этой установки, которая завершает глобальную экологическую модернизацию ИркАЗа, состоится в ближайшее время.

Новые газоочистные установки теперь обслуживают корпуса, в которых электролизеры переведены на усовершенствованную технологию производства алюминия – «ЭкоСодерберг», которая позволяет повысить экологические и энергетические показатели. Таким образом ИркАЗ сформировал замкнутую систему, обеспечивающая очистку отходящих газов на уровне 99,5-99,9%.

«ИркАЗ – квотируемый объект в рамкам федерального проекта «Чистый воздух». Являясь высокоответственным природопользователем завод ежедневно реализует мероприятия, связанные с улучшением экологической обстановки в городе. Только в 2025 году инвестиции Иркутского алюминиевого завода в комплексную экологическую программу составили более 830 млн. рублей», – рассказала директор по экологии ИркАЗа Ольга Савичева.

Экологическая ответственность является одним из ключевых приоритетов компании. С момента основания РУСАЛа Олег Дерипаска отмечал, что компания должна уделять первостепенное внимание охране окружающей среды на территориях, где расположены ее предприятия.