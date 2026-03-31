Правительство временно освободило малый бизнес в общепите от НДС до конца 2026 года

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 30 марта одобрила законопроект о временном освобождении части бизнеса в сфере общепита от уплаты НДС, сообщили «Известиям» источники в кабмине. Послабление будет действовать с 1 апреля по 31 декабря 2026 года.

Льгота распространяется на компании и индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые с начала года потеряли освобождение от НДС, а также на предпринимателей, лишившихся права работать на патенте. С 2026 года порог выручки для освобождения от НДС снизился с 60 до 20 миллионов рублей, из-за чего даже небольшие компании начали платить налог.

Это стало шоком для многих малых предприятий с невысокой рентабельностью, особенно в отрасли общепита. Проблемы в секторе накапливались и ранее: в 2025 году было ликвидировано 35,4 тыс. предприятий общепита, что на 10% больше, чем годом ранее. По оценкам отрасли, рынок может потерять до 30% игроков к концу 2026 года.

Решение во многом стало результатом общественного резонанса вокруг пекарни «Машенька» из Люберец, владелец которой во время прямой линии с президентом рассказал о вынужденном закрытии бизнеса из-за перехода на уплату НДС. Владимир Путин поручил поддержать некрупный бизнес после изменения налогового законодательства и позитивно оценил идею переходного периода для «упрощенцев».

Эксперты отмечают, что сектор общепита отличается высокой долей затрат на оплату труда, аренду и сырье, поэтому дополнительные налоговые риски остаются высокими. Точечное временное освобождение от НДС рассматривается как логичный антикризисный шаг для сохранения малых предприятий в отрасли.

Напомним, что в России первые за 25 лет количество торговых точек начало снижаться. В Москве к началу 2026 года работало на 4500 магазинов меньше, чем годом ранее, в Петербурге – на 3000. Тренд затронул все виды торговли – от продуктовых магазинов у дома до салонов связи и точек одежды.