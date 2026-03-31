Доля доллара в валютных резервах упала до рекордного минимума

Мировые валютные резервы по итогам 2025 года впервые в истории превысили 13 трлн долларов, увеличившись на 6,5% в номинальном выражении. Об этом свидетельствуют данные Международного валютного фонда, проанализированные РИА Новости.

Доля доллара США в общем объеме резервов снизилась до 56,77% против 58,52% годом ранее, что стало минимальным уровнем за всю историю наблюдений МВФ с 1995 года. Доля китайской валюты также сократилась до 1,95%, опустившись до минимума с 2017 года.

При этом евро, напротив, укрепил позиции: его доля в мировых резервах выросла до 20,25%, что является максимумом с 2020 года. Аналогичная динамика наблюдается у японской иены – доля валюты увеличилась до 5,78%, также достигнув пиковых значений за последние пять лет.

Ранее Минфин России объявил о временной приостановке ежемесячных операций по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Эта мера будет действовать до 1 июля 2026 года.