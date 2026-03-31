Иркутский самолет МС-21 успешно прошел испытания в условиях обледенения

Испытания самолета МС-21, который строят на авиазаводе в Иркутске, в условиях естественного обледенения завершились. Параллельно испытывался и самолет SJ-100. Мероприятия прошли успешно, сообщает пресс-служба ИркАЗ.

Фото: ИркАЗ

С 12 по 30 марта полеты выполнялись из аэропорта Талаги в Архангельске. Самолеты проводили в небе от четырех до семи часов над Белым морем, Кольским полуостровом и Нарьян-Маром.

На SJ-100 выполнено девять полетов по программе дополнительных сертификационных испытаний, на МС-21-310 – шесть. Программа выполнена полностью. Результаты подтвердили полное соответствие МС-21-310 и SJ-100 российским и международным нормам при полетах в условиях обледенения.

Испытательные полеты из Талаги включали поиск облачности по данным метеослужбы. В облаках экипаж контролировал образование льда, а затем на заданной высоте проверял поведение самолета – устойчивость, управляемость, работу систем.

Сейчас суда вернулись в Жуковский для продолжения основной программы сертификационных летных испытаний.


