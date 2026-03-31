Лед Байкала начал усиленно крошиться и трескаться на фоне потепления

ГУ МЧС России по Иркутской области предупредило о негативных изменении структуры льда на водоемах региона повсеместно. Это связано с теплой погодой. Разрушения наблюдаются и на популярном у туристов Байкале.

«На озере Байкал – изменение структуры льда: он крошится кристаллами, при этом толщина – около 70 сантиметров. От 130-го километра Кругобайкальской железной дороги в сторону Мангутая тянется трещина с выходом воды», – предупредили в ведомстве.

Аналогичная обстановка на реках Китой, Ангара, Ока, Лена и других водоемах, в связи с чем выезд и даже выход на их поверхность является опасным для жизни.