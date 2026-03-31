«Магнит» запустил в Иркутске логистический комплекс площадью 4 тысячи «квадратов»

Федеральный ритейлер «Магнит» ввел в эксплуатацию современный логистический комплекс в Иркутске, предназначенный для хранения и распределения продовольственных товаров. Общая площадь объекта составляет 4 тысячи квадратных метров.

Его основная задача – обеспечение магазинов сети в Приангарье продукцией, значительная часть которой будет поступать от местных производителей. Функционирование объекта будет осуществляться по модели 3PL, что означает передачу логистических операций на аутсорсинг специализированному партнеру «Магнита».

Алена Рыбалко, управляющий директор группы округов ПАО «Магнит», пояснила «Ъ», что запуск новой площадки является частью стратегии развития компании в Восточной Сибири. До этого момента сибирские распределительные центры «Магнита» располагались в Омске, Новосибирске и Кемерове. По оценкам ритейлера, новый комплекс позволит сократить дистанцию логистики на 1,5 тыс. км и ускорить доставку на пять дней.

Напомним, что в Иркутской области строится крупный склад OZON, а на территории Ангарского городского округа запланировано строительство крупного склада Wildberries площадью 150 тыс. кв. м. Дополнительно компания «Сервико» планирует реализовать проект распределительного центра площадью 35 тыс. кв. м в Ленинском районе Иркутска, открытие которого запланировано на 2028 год.

Основатель «Сервико» Виктор Захаров подчеркивает острую потребность региона в современных складских помещениях. По его словам, в Иркутской области ощущается серьезный дефицит качественной складской недвижимости объемом около 250 тыс. кв. м. Большинство существующих складов, построенных еще в советское время, серьезно устарели и не отвечают современным стандартам хранения и логистики.