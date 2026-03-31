Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

Правительство одобрило обязательный нотариат для ипотечных сделок между физическими лицами

Правительство одобрило законопроект, вводящий обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки между физическими лицами, сообщили на официальном сайте Министерства финансов России. Изменения вносятся в статью 53 закона «О государственной регистрации недвижимости».

Нововведение распространяется на договоры ипотеки жилых помещений или долей в праве общей собственности на них, заключаемые между физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. Мера направлена на борьбу с деятельностью нелегальных кредиторов, предоставляющих займы под залог жилья.

Нотариальная форма сделки обеспечит разъяснение сторонам смысла и значения документа, контроль его соответствия действительным намерениям участников и требованиям закона, а также проверку дееспособности граждан и наличия их свободного волеизъявления.

Таким образом, инициатива обеспечит дополнительную защиту заемщиков-физических лиц и позволит осуществлять превентивный контроль законности ипотечных сделок с жильем. Законопроект разработан в рамках плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики.

Ранее народная артистка Российской Федерации Лариса Долина после сделки с недвижимостью заявила, что ее обманули мошенники. У Ларисы Долиной удалось вернуть себе квартиру через суд, но не отдав денег покупательнице. Судебная тяжба между обманутой покупательницей квартиры и Долиной продолжается до сих пор, материалами дела заинтересовался даже Верховный суд РФ.

Резонансная история с оспариванием певицей Ларисой Долиной сделки по продаже своей квартиры, ставшей жертвой мошенников, не привела к кризису на рынке вторичного жилья. «Эффект Долиной» проявился скорее в форме краткой паузы или осторожности покупателей, чем в разломе спроса, заявили эксперты.


