Правительство одобрило обязательный нотариат для ипотечных сделок между физическими лицами

Правительство одобрило законопроект, вводящий обязательное нотариальное удостоверение договоров ипотеки между физическими лицами, сообщили на официальном сайте Министерства финансов России. Изменения вносятся в статью 53 закона «О государственной регистрации недвижимости».

Нововведение распространяется на договоры ипотеки жилых помещений или долей в праве общей собственности на них, заключаемые между физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. Мера направлена на борьбу с деятельностью нелегальных кредиторов, предоставляющих займы под залог жилья.

Нотариальная форма сделки обеспечит разъяснение сторонам смысла и значения документа, контроль его соответствия действительным намерениям участников и требованиям закона, а также проверку дееспособности граждан и наличия их свободного волеизъявления.

Таким образом, инициатива обеспечит дополнительную защиту заемщиков-физических лиц и позволит осуществлять превентивный контроль законности ипотечных сделок с жильем. Законопроект разработан в рамках плана мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики.

