Более 20% унитарных предприятий ликвидировали в Иркутской области за год

В Иркутской области, по данным Статистического регистра Росстата, к началу 2026 года зафиксирована тенденция к уменьшению числа зарегистрированных юридических лиц. Одновременно с этим наблюдается позитивная динамика в сегменте индивидуального предпринимательства.

За отчетный период количество ИП возросло на 5,7%, в то время как число организаций сократилось на 0,7%. Наиболее существенное снижение – 21% – отмечено среди унитарных предприятий. Также сократилось число кооперативов – на 14% – и крестьянских (фермерских) хозяйств – на 9%.

В то же время наблюдается прирост числа субъектов в других организационно-правовых формах. Автономные некоммерческие организации показали рост на 8%, казачьи общества – на 4%. Увеличение на 2% зафиксировано для казенных учреждений, религиозных организаций и общественно-полезных фондов.

В Приангарье преобладают юридические лица частной формы собственности, составляющие 84% от общего числа. Наиболее распространенной организационно-правовой формой остаются общества с ограниченной ответственностью, на долю которых приходится 71% всех организаций.

По состоянию на 1 января 2026 года, Статистический регистр Росстата в Иркутской области насчитывает 68,2 тысячи индивидуальных предпринимателей и 48,5 тысячи организаций.

За 2025 год в регионе официально было ликвидировано 2,3 тыс. юридических лиц, из них 47% исключены регистрирующим органом как недействующие. За тот же период образовали 2,2 тыс. новых юридических лиц.