АТБ поддержал выставку фонда помощи животным «ДОМ»

21 марта Азиатско-Тихоокеанский банк выступил партнёром выставки-пристройства кошек и собак «Ждут дома» фонда помощи животным «ДОМ». Выставка прошла в павильоне «Хлебозавод №9» в Москве.

Во время выставки обрели дом более 20 подопечных фонда.

АТБ разместил на мероприятии фотозону и предоставил подарки для всех, кто забрал питомцев в семью.

Выставки-пристройства «Ждут дома» - регулярные мероприятия фонда «ДОМ», которые ежегодно проводятся на различных площадках в Москве и Подмосковье с благотворительным рынком и насыщенной развлекательной программой для взрослых и детей. Благодаря выставкам каждый год более 150 бездомных кошек и собак находят новые любящие семьи.

Фонд помощи животным «ДОМ» – благотворительная организация, которая спасает, пристраивает и поддерживает животных, нуждающихся в помощи. АТБ и фонд «ДОМ» сотрудничают с 2024 года. Банк выделяет фонду средства на приобретение кормов и оказание ветеринарной помощи подопечным московского Зооцентр «КиС».