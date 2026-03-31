От учебных спринтов к реальному коду: АТБ и ДВФУ выпустили шестой поток банковских ИТ-специалистов

Азиатско-Тихоокеанский банк и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) подвели итоги шестого потока программы профессиональной переподготовки «АТБ Плаг-Ин». Торжественная церемония закрытия и защита итоговых проектов состоялись 18 марта в кампусе ДВФУ на острове Русский.

Шестой поток стал самым масштабным за историю проекта: к обучению приступили 22 участника, успешно прошедшие многоступенчатый конкурсный отбор. Из 200 поступивших заявок эксперты банка отобрали 65 финалистов, с которыми провели онлайн-собеседования, оценивая как профессиональные навыки, так и личностные качества (гибкие навыки).

Обучение велось по шести актуальным ИТ-специализациям (Java, разработка пользовательского интерфейса, автоматизированное тестирование, безопасная разработка, системный анализ) и инженерии данных. Ключевым элементом программы стала работа над реальными бизнес-задачами банка. Участники разрабатывали проекты в междисциплинарных командах, тем самым осваивая технические аспекты своих направлений и развивая навыки командной работы и проектного управления.

Обучение проходило с декабря 2025 по март 2026 года. Весь курс был разбит на семь двухнедельных спринтов по методологии Agile. На итоговой защите были представлены два финальных продукта:

«Создание сервиса по управлению графиком рабочего времени фронт-персонала отделений банка».

«Экспедиция в хранилище данных».

Лучшие выпускники программы уже получили предложение о трудоустройстве в ИТ-подразделения АТБ.

«Программа "АТБ Плаг-Ин" зарекомендовала себя как эффективный инструмент подготовки кадров под конкретные задачи банка. Конечно, мы даем теоретические знания, но при этом еще и погружаем студентов в реальную проектную работу с первого дня. Шестой поток стал рекордным как по количеству участников, так и по числу учебных треков. Конкурсный отбор позволил нам выбрать действительно мотивированных ребят, и результаты итоговых защит это подтвердили. Выпускники уже готовы решать сложные задачи и усиливать наши ИТ-команды», — прокомментировал Вадим Коровин, директор по персоналу Азиатско-Тихоокеанского банка.

Проект «АТБ Плаг-Ин» реализуется уже четыре года. И каждый раз талантливые молодые специалисты пополняют ИТ-команду банка. С этого года их местом работы станет новый офис АТБ во Владивостоке, открытый 19 марта.

Еще в августе 2025 года АТБ анонсировал проект по созданию специализированного офиса для ИТ-подразделений во Владивостоке и выделил бюджет на его реализацию. В декабре было найдено подходящее помещение, а с января начались работы по его обустройству.

«Мы инвестируем в собственную кузницу кадров, чтобы снижать зависимость от внешнего найма и растить лояльных специалистов, понимающих специфику банка с первых дней. Открытие нового офиса — это логичное продолжение данной стратегии: мы создаем среду, в которой нашим сотрудникам комфортно работать, расти профессионально и создавать цифровые продукты будущего», — подчеркнул Вадим Коровин.

Таким образом, новое пространство призвано решить сразу несколько стратегических задач. Во-первых, это удержание и привлечение кадров. Современное пространство вполне может стать конкурентным преимуществом банка в борьбе за лучших выпускников ДВФУ и других вузов Дальнего Востока, повышая конверсию из заявок в участников образовательного проекта.

Также новый офис демонстрирует инновационный подход, показывая приверженность развитию ИТ-технологий и инвестициям в человеческий капитал Приморского края и укрепляя позиции АТБ как надежного работодателя.