«Цифра банк» 27 марта обновляет ставки по депозитам в рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

С 27 марта 2026 года «Цифра банк» меняет ставки по депозитам для клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь максимальная ставка по депозитам для бизнеса составляет 11,50% годовых в рублях. Депозит можно разместить на срок от одного дня до года. Выплата процентов производится в конце срока депозита. Процентная ставка зависит от срока и суммы размещения.

Пополнение и снятие средств не предусмотрено. В случае досрочного расторжения договора, ставка составит 0,01% годовых в рублях.

Выплата процентов для нерезидентов происходит за вычетом налога на прибыль полученных с доходов от источников в РФ. Возможно установление индивидуальных условий по депозиту при согласовании с банком.

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.