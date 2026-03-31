«Цифра банк» обновил ставки по вкладам

«Цифра банк» 25 марта 2026 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад», «Свободный» и «Быстрый доход» для физических лиц, а также по вкладу в рублях «Цифра вклад Прайвет» для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 9,00% до 13,00% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов составляют от 10,28% до 13,14% годовых в рублях.

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 25 марта 2026 года:

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом

ежемесячной капитализации процентов 91 день 13,00% 13,14% 180 дней 12,30% 12,61% 395 дней 11,00% 11,62% 730 дней 9,90% 10,89% 1095 дней 9,00% 10,28%

Ставка по вкладу «Свободный» теперь составляет 10,00% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка — 10,51% годовых в рублях. По вкладу «Быстрый доход» — 13,20% годовых в рублях, эффективная — 13,27%.

«Цифра вклад Прайвет» позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 11,30% до 13,30% годовых в рублях, эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов — от 11,96% до 13,44%.

Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет» с 25 марта 2026 года:

Срок Процентная ставка Эффективная ставка с учетом

ежемесячной капитализацией процентов 91 день 13,30% 13,44% 180 дней 12,60% 12,92% 395 дней 11,30% 11,96%

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физических лиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

С подробными условиями вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.