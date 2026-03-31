«Цифра банк» обновил ставки по вкладам

«Цифра банк» 25 марта 2026 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад», «Свободный» и «Быстрый доход» для физических лиц, а также по вкладу в рублях «Цифра вклад Прайвет» для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking.

Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 9,00% до 13,00% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов составляют от 10,28% до 13,14% годовых в рублях.

Процентные ставки по «Цифра вклад» с 25 марта 2026 года:

Срок

Процентная ставка

Эффективная ставка с учетом
ежемесячной капитализации процентов

91 день

13,00%

13,14%

180 дней

12,30%

12,61%

395 дней

11,00%

11,62%

730 дней

9,90%

10,89%

1095 дней

9,00%

10,28%
 

Ставка по вкладу «Свободный» теперь составляет 10,00% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка — 10,51% годовых в рублях. По вкладу «Быстрый доход» — 13,20% годовых в рублях, эффективная — 13,27%.

«Цифра вклад Прайвет» позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 11,30% до 13,30% годовых в рублях, эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов — от 11,96% до 13,44%.

Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет» с 25 марта 2026 года:

Срок

Процентная ставка

Эффективная ставка с учетом
ежемесячной капитализацией процентов

91 день

13,30%

13,44%

180 дней

12,60%

12,92%

395 дней

11,30%

11,96%
 

С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физических лиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке

С подробными условиями вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

Реклама. Цифра банк. Цифра банк erid:2VfnxyTm4Sn

