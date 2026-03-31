«Цифра банк» обновил ставки по вкладам

«Цифра банк» 25 марта 2026 года обновил ставки по вкладам в рублях «Цифра вклад», «Свободный» и «Быстрый доход» для физических лиц, а также по вкладу в рублях «Цифра вклад Прайвет» для физических лиц, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private Banking.
Ставки по вкладу «Цифра вклад» зависят от срока и теперь составляют от 9,00% до 13,00% годовых в рублях, эффективные ставки с учетом ежемесячной капитализации процентов составляют от 10,28% до 13,14% годовых в рублях.
Процентные ставки по «Цифра вклад» с 25 марта 2026 года:
|
Срок
|
Процентная ставка
|
Эффективная ставка с учетом
|
91 день
|
13,00%
|
13,14%
|
180 дней
|
12,30%
|
12,61%
|
395 дней
|
11,00%
|
11,62%
|
730 дней
|
9,90%
|
10,89%
|
1095 дней
|
9,00%
|
10,28%
Ставка по вкладу «Свободный» теперь составляет 10,00% годовых в рублях, а с учетом капитализации процентов эффективная ставка — 10,51% годовых в рублях. По вкладу «Быстрый доход» — 13,20% годовых в рублях, эффективная — 13,27%.
«Цифра вклад Прайвет» позволяет разместить денежные средства на срок 91, 180 и 395 дней с возможностью выбора выплаты процентов на счет вклада с ежемесячной капитализацией или на текущий счет. Процентная ставка зависит от срока размещения и составляет от 11,30% до 13,30% годовых в рублях, эффективная ставка с учетом ежемесячной капитализации процентов — от 11,96% до 13,44%.
Процентные ставки по «Цифра вклад Прайвет» с 25 марта 2026 года:
|
Срок
|
Процентная ставка
|
Эффективная ставка с учетом
|
91 день
|
13,30%
|
13,44%
|
180 дней
|
12,60%
|
12,92%
|
395 дней
|
11,30%
|
11,96%
С более подробной информацией по условиям вкладов «Цифра банк» для физических лиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.
С подробными условиями вкладов «Цифра банк» для клиентов Private Banking можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.