Росстат раскрыл структуру бизнеса в Иркутской области: доминирующие направления

Росстат представил актуальные сведения о доминирующих направлениях предпринимательской деятельности среди индивидуальных предпринимателей и организаций в Иркутской области. Согласно данным статистического регистра на начало 2026 года, определены основные сферы, привлекающие большинство субъектов хозяйствования.

Лидирующую позицию занимают секторы оптовой и розничной торговли, а также услуг по ремонту автотранспорта и мотоциклов. В этих областях сосредоточено 39% всех ИП и 22% юридических лиц.

Помимо торговой деятельности, индивидуальные предприниматели активно вовлечены в транспортировку и хранение – 12%, строительный сектор – 8%, а также множество других направлений.

Среди юридических лиц заметно выделяются компании, специализирующиеся на строительстве –11%, операциях с недвижимостью – 9%, транспортировке и хранении – 8%, а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности – 8%. Обрабатывающие производства формируют 6% от общего числа организаций.

Город Иркутск является центром деловой активности региона, концентрируя в себе половину всех юридических лиц – 23,3 тыс. организаций – и треть индивидуальных предпринимателей – 22,9 тыс. человек.