Альфа-Банк снова стал банком года по оценке Банки.ру

Альфа-Банк победил в главной номинации премии Банки.ру по итогам 2025 года. Также кредит под залог недвижимости стал лучшим в номинации «Кредит года».

При выборе победителя оценивались надежность и ключевые финансовые показатели банка, его технологичность и клиентоориентированность. Отдельное внимание экспертный совет премии обратил на достижения компании в 2025 году: результаты запущенных проектов, позиции в отраслевых рейтингах, рост бизнеса за счет сделок M&A или его масштабирование в смежных секторах.

В 2025 году Альфа-Банк рос быстрее рынка. Технологическое лидерство банка получило весомое международное признание: престижные награды в Азии и на Ближнем Востоке подтвердили, что российские финансовые технологии задают мировые стандарты. Альфа-Банк также в очередной раз был признан лучшим работодателем страны, сохранив лидерство в Forbes, РБК и hh.ru.

В мае прошлого года Альфа-Банк запустил масштабную образовательную платформу Альфа-Будущее, которая объединила 3 миллиона студентов и 300 вузов по всей стране.

Премия Банки.ру - одно из главных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить экспертную непредвзятую оценку финансовых продуктов и компаний. За 18 лет Банки.ру вручил более 350 наград лучшим банкам, МФО, страховым и инвестиционным компаниям за востребованные и выгодные финансовые продукты, за высокий уровень клиентского сервиса, за вклад в развитие отрасли.