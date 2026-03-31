Альфа-Банк представляет главные спортивные события New Star Camp 2026

Альфа-Банк стал партнером ключевых спортивных событий New Star Camp 2026 и открыл фестиваль двухдневным финалом Кубка России по сноуборду и масштабной программой тренировок с участием топовых райдеров.

Спортивную повестку фестиваля открыл двухдневный финал Кубка России по сноуборду в дисциплине Big Air. Это официальные соревнования Министерства спорта, включенные в календарь Федерации сноуборда России. Альфа-Банк поддержал турнир второй год подряд, обеспечив призовой фонд и усилив присутствие соревнований на площадке фестиваля.

Для проведения финала на площадке был построен трамплин с пролётом 25 метров, а также джиббинг-фигуры — часть масштабной инфраструктуры сноупарка, который ежегодно собирает десятки фигур и одну из крупнейших зон катания для райдеров разного уровня. В соревнованиях сразились сильнейшие спортсмены страны, чтобы определить чемпиона России.

В программу также вошёл лыжный джем — соревнование на лучший трюк на джиббинг-фигуре. Участники выполняли трюки в свободном формате, а победителей определяли по сложности и стилю: три лучших райдера получили призы. Такой формат традиционно собирает профессиональное сообщество и остаётся одной из самых зрелищных частей экшн-программы фестиваля.

Кульминацией спортивной программы стали тренировки с участием амбассадора Альфа-Банка Влада Хадарина — российского сноубордиста, серебряного призёра юношеских Олимпийских игр 2016 года и победителя этапа Кубка мира в Big Air. Участники фестиваля могли записаться на персональные сессии, чтобы поработать над техникой и получить рекомендации от спортсмена международного уровня. Помимо этого, на площадке проходили занятия по фристайлу и разминки перед катанием для всех гостей.

Спортивная программа New Star Camp при поддержке Альфа-Банка объединяет соревнования федерального уровня, мастер-классы и открытые тренировки — усиливая фестиваль до уровня, где формируется будущее российского экшн-спорта.