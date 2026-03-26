Альфа-Банк приобретает MarketGuru и усиливает направление сервисов для селлеров

Альфа-Банк объявил о приобретении платформы аналитики для селлеров MarketGuru. Сделка стала частью более широкой стратегии банка по развитию цифровых сервисов для предпринимателей и укреплению позиций в сегменте электронной коммерции. По итогам сделки MarketGuru войдет в состав Альфа-Банка, сохранив руководство и команду.

Данная сделка — ответ на потребности клиентов и меняющиеся условия рынка. Благодаря интеграции с MarketGuru клиенты получат данные, аналитику, инструменты роста, понимание рынка и доступ к лучшим практикам в совокупности с системой по поддержке бизнеса, которую продолжает развивать Альфа-Банк.

Интеграция MarketGuru позволит Альфа-Банку существенно расширить экспертизу в области торговых онлайн-площадок, а также получить доступ к глубоким аналитическим данным, исследованиям и инсайтам поведения селлеров. Это усилит возможности банка в создании создать более комплексные и эффективные решения для селлеров, отвечающие растущим требованиям рынка.

Для MarketGuru партнерство с Альфа-Банком открывает новые перспективы роста. Платформа получит доступ к масштабной инфраструктуре, ресурсам и технологической базе банка, что позволит ускорить развитие продукта и вывести его на новый уровень.

«Рынок электронной коммерции продолжает активно расти, и вместе с этим растет потребность селлеров в качественной аналитике и технологических инструментах. Приобретение MarketGuru — важный шаг в реализации нашей стратегии: мы усиливаем направление сервисов для селлеров и создаем более комплексное предложение для предпринимателей. Экспертиза команды MarketGuru и их глубокое понимание рынка помогут нам быстрее развивать продукты, основанные на реальных потребностях бизнеса», — отметил Дмитрий Соколов, директор по электронной коммерции Альфа-Банка.