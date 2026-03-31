Альфа-Банк и Marcelo Miracles выпустили лимитированную коллекцию одежды

Альфа-Банк и модный бренд Marcelo Miracles представили лимитированную коллекцию одежды на фестивале New Star Camp.

На высоте 1100 метров курорта «Роза Хутор» к запуску коллекции открыли временное пространство, оформленное в виде гигантского сейфа с ячейками. В них и представлена коллекция: тираж каждой модели не более 100 экземпляров.

Это следующий этап сотрудничества с дизайнером Марком Родовским, амбассадором Альфа-Банка: от лимитированного дизайна карт с гравировкой партнеры перешли к созданию полноценной капсулы одежды. Коллекция построена вокруг темы денег и их символики — с иронией и узнаваемыми культурными отсылками. В нее вошли футболки, худи на молнии и экошубы.

Ключевые позиции — футболка с принтом «Я люблю деньги», переосмысляющая знаковую формулу из нулевых I Love New York, красная шуба как оммаж фирменной меховой вещи Marcelo Miracles, двустороннее худи с отсылкой к принту клетчатых сумок из 90-х и футболка с разбитой свиньей-копилкой. Все предметы выдержаны в фирменном стиле Альфа-Банка и соединяют его визуальный код с эстетикой Marcelo Miracles.

«New Star Camp сегодня объединяет музыку и спорт, но людям важно получать больше — новые смыслы, форматы и опыт. Коллаборация с Marcelo Miracles и временное пространство позволяет Альфа-Банку быть частью культурного контекста, который близок нашей аудитории, и привносит моду как еще один язык общения с ней. Сегодня люди выбирают бренды по ценностям, а не только по функционалу, — и мы транслируем наши через язык современной культуры»,— отмечает Тимур Зулкарнаев, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов, старший вице-президент Альфа-Банка.

Запуск отметят яркой вечеринкой на фестивале New Star Camp с участием специальных музыкальных гостей.