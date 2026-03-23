К партнёрской сети Альфа-Банка присоединились новые партнёры по банкоматам

Клиенты Альфа-Банка теперь смогут снимать и вносить наличные денежные средства без дополнительных комиссий в банкоматных сетях Банка Уралсиб, Банка Санкт-Петербург и МТС Банка, а также снимать наличные в банкоматах Банка Хлынов. Общее количество устройств указанных партнёров составляет около 3 тысяч по всей РФ.

Таким образом теперь общая партнёрская сеть банкоматов Альфа-Банка и действующих партнёров включает в себя около 22,3 тысяч устройств и охватывает более 3,3 тысяч населённых пунктов по всей России.

Среди действующих партнёров банкоматной сети — Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк, Уральский банк реконструкции и развития, Газпромбанк, Почта Банк, Совкомбанк, Банк Синара, Банк Зенит, Ставропольпромстройбанк и теперь ещё и Банк Уралсиб, Банк Санкт-Петербург, МТС Банк и Банк Хлынов.