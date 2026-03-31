Фонд Марины Седых поддержит проекты с применением искусственного интеллекта

Благотворительный фонд Марины Седых объявляет о запуске нового грантового конкурса «Вектор Севера» для проектов с применением искусственного интеллекта (ИИ). Приём заявок продлится с 7 апреля по 31 мая 2026 года. Грантовая программа направлена на поддержку социально значимых проектов, реализуемых на территории Усть-Кутского района, Нижнеилимского округа Иркутской области и Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

Основная цель конкурса — содействие развитию инициатив в сфере устойчивого развития и социальной сферы с акцентом на внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) при создании сайтов, разработке проектов, моделей и других решений.

Участвовать могут некоммерческие организации, общественные объединения, благотворительные фонды, муниципальные и государственные учреждения социальной сферы. Проекты принимаются по направлениям: экология, культура, спорт, здравоохранение, инклюзия, образование, развитие потенциала в социальной сфере. Подробное положение о конкурсе доступно на официальном сайте Фонда.

— Конкурс открывает новые возможности. Проект появился по запросам людей — дополнительная поддержка позволит воплотить больше нужных региону идей. Мы уже видим повышенный интерес и уверены, что новое направление привлечёт как постоянных, так и новых участников, — отметила директор Фонда Лариса Богдалова.

ИНК совместно с Благотворительным фондом Марины Седых активно поддерживает местные инициативы и проекты некоммерческих организаций в регионах своего присутствия. С 2019 года ИНК ежегодно проводят два грантовых конкурса — «Энергия родной земли» и «Район моей мечты». За это время было подано 362 заявки и реализовано более 110 социальных инициатив.