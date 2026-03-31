Безопасность в новом свете: на ИркАЗе установили лазерные демаркаторы в цехах

Теперь для обозначения потенциально опасных зон, маршрутов техники и пешеходных дорожек используют не только привычную краску для сигнальной разметки, ленты и ограждения, а еще и современные лазерные демаркаторы с проекторами. На реализацию проекта компания выделила 19 миллионов рублей.

Как это работает?

Мощные лазеры проецируют на пол яркие, световые линии, а проекторы выводят изображения знаков и символов. Это привлекает внимание работников и позволяет мгновенно считывать информацию. Всё чётко и заметно даже в сложных условиях производства.

Где уже работает?

В литейном отделении, на кранах электролизного цеха и участке отгрузки готовой продукции Иркутского алюминиевого завода. Теперь сотрудники всегда видят границы зон, где нужна особая осторожность и обязательное использование средств индивидуальной защиты.

Инициатором установки демаркаторов стал начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ИркАЗа Александр Грудинский:

— От идеи до реализации проекта ушел один год. Мы хотели сделать рабочие места не просто современными, а максимально безопасными и удобными для каждого. Чёткое зонирование — это забота о жизни и здоровье работников. Радует, что завод стал примером для всей компании.

Безопасность на производстве и забота о сотрудниках — приоритетные направления социальной политики РУСАЛа, заданной основателем компании Олегом Дерипаска более 20 лет назад.

Установка демаркаторов — это наглядный пример того, как новые решения работают на благо людей и производства, делая ИркАЗ не только передовым, но и комфортным местом работы. Завод стал первым среди предприятий РУСАЛа, реализовавшим проект.