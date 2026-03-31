ВТБ профинансировал строительство гостиницы в деловом районе «Иркутск-Сити»

ВТБ предоставил ООО «ИСО» 1,96 млрд рублей для строительства гостиницы в Правобережном округе города Иркутска в деловом районе «Иркутск-Сити». Проект будет реализован в рамках Программы поддержки туристической отрасли.

Компания построит гостиницу 4* общей площадью 8,6 тысяч кв. м, вместимостью 161 номер. Задача проекта – развитие туристической инфраструктуры и создание доступного и качественного гостиничного сервиса для притока туристов в регион.

«Это хорошей опыт слаженной работы нашей команды, который будет способствовать росту экономики региона. Любой объект туристической инфраструктуры не только создает привлекательность нашей территории, но и способствует росту малого бизнеса, который аккумулируется вокруг таких проектов. Мы готовы делиться своими наработками и экспертизой для того, чтобы подобных инициатив было еще больше», − отметила Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент банка.

«Иркутская область обладает большим туристическим потенциалом, который еще не реализован в полной мере. Современные туристы чувствительны к качеству места для проживания. Развивая этот проект, наша компания выступает за то, чтобы показать россиянами жителям других стран красоту Байкальского региона, обеспечив при этом современный сервис. Немаловажно, что при этом мы создаем в регионе новые рабочие места и способствуем экономическому развитию туристической сферы», − прокомментировал Ян Глухов, бенефициар проекта.