«Больше $100 тысяч не вывезешь»: в России вводят новые правила для пассажиров в аэропортах

С 1 апреля 2026 года в России вводится особый порядок вывоза крупных сумм наличных рублей в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь, чтобы вывезти из страны сумму, превышающую эквивалент $100 000, гражданам потребуется подтвердить легальное происхождение денег, сообщает ТАСС.

Как это будет работать?

Минфин РФ утвердил список из 17 аэропортов, через которые разрешен вывоз средств. В перечень вошли главные воздушные гавани страны: «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», а также аэропорты в Архангельске, Кемерово, Мурманске и других городах.

Главное условие — наличие подтверждающих документов. Гражданам необходимо будет предъявить:

– Чек или справку об обмене иностранной валюты на рубли.

– Квитанцию о снятии наличных через банкомат или платежный терминал.

– Если вывозятся заемные средства — кредитный договор и расходный кассовый ордер из банка или МФО.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет не о декларировании, а именно о подтверждении источника средств. Эта мера направлена на борьбу с нелегальным выводом капитала из страны.

Эта мера — часть системной политики по выводу экономики из тени. Она дополняет другие инициативы. Так, с 1 апреля в России ужесточается контроль за денежными переводами. Теперь в реквизитах необходимо указывать полные ФИО, ИНН и назначение платежа (до 210 символов). Это касается как отправителей, так и получателей.

Кроме того, запускается система тотального контроля за безналом в рознице.

Эксперты считают, что главная цель — борьба с теневым сектором, где предприниматели и самозанятые годами принимают оплату «на карту», минуя налоги. Легальный бизнес из-за этого проигрывает в конкуренции.