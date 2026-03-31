Бизнес-идею студентки из Братска признали одной из лучших на фестивале «Золотой саквояж»

Первокурсница Братского торгово-технологического техникума Регина Ведерникова вошла в число призеров Международного фестиваля студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж». Студентка включена в государственный информационный ресурс «Таланты России». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Директор Братского торгово-технологического техникума Марина Староверова рассказала, что техникум участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», выступает базовой организацией кластера «Туризм и сфера услуг», поэтому Регина представила на фестивале проект «Готов к приключениям» по направлению «Услуги».

– Над своей идеей о создании пункта проката туристического снаряжения студентка работала вместе со своими педагогами Татьяной Ивановой и Еленой Каширцевой. По задумке авторов появление такого пункта проката поможет сделать активный отдых в Братске доступнее и будет способствовать развитию внутреннего туризма, – поделилась Марина Староверова.


