Госдолг России вырос на 21%

Государственный долг Российской Федерации вырос до 35,1 трлн рублей по итогам 2025 года – это на 21%, чем годом ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Счетной палаты.

«Государственный долг Российской Федерации за 2025 год увеличился на 6,1 трлн рублей (на 21%), составив на 1 января 2026 года 35,1 трлн рублей», – говорится в материалах.

При этом Счетная палата отметила, что внутренний долг России вырос на 6,9 трлн рублей (на 29,1%) – до 30,7 трлн рублей, а внешний долг снизился на 818,4 млрд рублей (на 15,4%) – до 4,5 трлн рублей.

Ранее зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что курс рубля в 2026 году может оказаться крепче, чем ожидалось, благодаря высоким ценам на нефть и переносу пересмотра бюджетного правила на следующий год.