Сельхозтоваропроизводители Приангарья могут получить до 10 млн рублей на развитие сельского туризма

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области стартовал прием документов по развитию сельского туризма для предоставления сельхозтоваропроизводителям в 2027 году и плановом периоде 2028-2029 годов гранта «Агротуризм». Размер гранта составляет от 3 до 10 млн рублей.

Впервые в этом году отбор пройдет в два этапа. До 18 мая предварительное согласование конкурсных заявок состоится в региональном минсельхозе. С 18 мая по 31 июля итоговый отбор заявок проведет Минсельхоз России.

Право на получение государственной поддержки имеют сельхозтоваропроизводители, кроме личных подсобных хозяйств, относящиеся к категории «малое предприятие» или «микропредприятие», зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность более 12 месяцев с даты регистрации на сельской территории или на территории сельской агломерации.

Средства гранта хозяйствующие субъекты могут направить на строительство, модернизацию или реконструкцию помещений, предназначенных для приёма туристов, включая модульные некапитальные средства размещения, создание развлекательной инфраструктуры, оснащение и подключение таких объектов к инженерным сетям.

Напомним, что в прошлом году победителем конкурсного отбора на право получения гранта «Агротуризм» из Приангарья стал глава КФХ Александр Елбаскин из Ольхонского района. Основным видом детальности хозяйства является разведение быков, яков и хайнаков-гибрида яка и домашнего быка. Грант в размере 10 млн рублей фермер направит на строительство жилых домиков для туристов на побережье озера Байкал в рамках реализации своего проекта «Тажеранская сторона».


/ Сибирское Информационное Агентство /
