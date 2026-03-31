Минфин вернется на валютный рынок в июле

Российский Минфин официально заявил, что возобновит операции на валютном рынке в июле после их приостановки в начале марта. Как поясняет Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, приостановка произошла на фоне обсуждения с ЦБ снижения цены отсечения нефти Urals в рамках бюджетного правила.

«Эта мера должна была ослабить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов», — отмечает эксперт. По ее словам, впоследствии корректировка бюджетного правила была перенесена на 2027 год благодаря повышению стоимости Urals до $80–100 за баррель при действующей цене отсечения $59.

Мильчакова обращает внимание, что продолжительность отказа Минфина от валютных операций вызывает немало вопросов. «Последний раз ведомство приостанавливало их на несколько месяцев в 2022 году, когда из-за санкций и потери Центробанком половины золотовалютных резервов на Западе проводить операции на валютном рынке для поддержки рубля или его ослабления (с целью наращивания доли в ФНБ основных резервных валют) не имело смысла», — напоминает аналитик.

Говоря о текущей ситуации, эксперт отмечает, что на сегодня благодаря нефтяному ралли в Россию поступают дополнительные доходы от экспорта нефти. «В Сбере их оценили примерно в $20 млрд», — приводит данные Мильчакова. По ее мнению, последующая обязательная продажа валюты экспортерами окажет поддержку рублю.

«Минфин не торопится возвращаться на валютный рынок, так как при текущих уровнях цен на нефть валютный рынок будет регулироваться и без дополнительного вмешательства государства», — поясняет аналитик. Она добавляет, что решение ведомства сигнализирует о высокой степени доверия государства к рублю.

«Наши ориентиры для курса доллара и евро к рублю до конца недели: 80–83 и 92–95 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.